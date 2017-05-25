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Пассажирский паром из КНДР во второй раз прибыл во Владивосток

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Паром "Мангёнбон", выполняющий рейсы между северокорейским Раджином и Приморьем, в четверг прибыл во Владивосток, передал корреспондент агентства "Интерфакса" с места события.

Паром прибыл с опозданием около 2 часов, задержка вызвана ухудшением погоды. Судно, которое по расписанию должно было пришвартоваться у Морского вокзала Владивостока в 7:00 местного времени, прибыло в 8:40.

Как сообщалось, 18 мая компания "ИнвестСтройТрест" (Владивосток) открыла грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (КНДР) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили. Паром "Мангёнбон" до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию.

Судно способно взять на борт 193 туриста, до 1 тыс. тонн грузов. Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу. Порт Раджин относится к городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совета безопасности ООН. В свою очередь, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка сообщил журналистам, что Россия поддерживает резолюцию СБ ООН и будет сотрудничать с КНДР "в объемах и рамках, которые не противоречат резолюции СБ ООН".

Теги: Россия, КНДР, Владивосток, Раджин
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