Россия открыла грузопассажирское морское сообщение с Северной Кореей

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ООО "ИнвестСтройТрест" (Владивосток) открыло грузопассажирское паромное сообщение между портами Раджин (Северная Корея) и Владивосток, ранее пассажирские суда из КНДР в Россию не ходили.

Грузопассажирский паром "Mangyongbong" пришел в порт Владивосток в районе 7.30 местного времени и пришвартовался к пристани морского вокзала на несколько часов, сообщает в четверг корреспондент "Интерфакса".

Паром "ManGyongBong" до 2006 года выполнял рейсы в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. Судно способно взять на борт 193 туристов, до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). В первое время на пароме планируется перевозить китайских туристов из Хуньчуня и Янцзы (КНР) и российских туристов в КНДР.

Согласно расписанию, до конца июня паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу.

ООО "ИнвестСтройТрест" зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития.

Порт Раджин принадлежит городу Расон, который является городом прямого подчинения правительству КНДР. На территории города Расон действует особая экономическая зона.