Главного редактора минусинской газеты застрелили дома

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков был убит в среду вечером во дворе своего дома в Минусинске Красноярского края, сообщила "Интерфаксу" помощник по СМИ руководителя главного следственного управления СКР по краю Ольга Дегидь.

Попков был убит из огнестрельного оружия, которое пока не найдено. СКР и МВД начали работать по делу. По словам Дегидь, рассматриваются разные версии убийства. в том числе его профессиональная деятельность. Полицейские устанавливают круг лиц, с которыми журналист находился в момент гибели.

В краевом СКР "Интерфаксу" сообщили, что убитый Попков ранее был осужден за избиение подростка в Минусинске во время празднования дня города. В сентябре 2013 года суд признал его виновным в нанесении побоев подростку во время празднования в Минусинске Дня города 12 июня 2012 года и приговорил его к 300 часам обязательных работ.

По данным следствия, подросток, работавший стажером в местной телекомпании, снимал праздник на видеокамеру. Неожиданно к нему подошла веселая компания и попросила снять их. Мальчик отказался, так как у него заканчивался заряд в батарее видеокамеры. За это один из мужчин ударил его в живот и ушел. У подростка, который болен диабетом, в результате удара вышел из строя аппарат измерения уровня сахара в крови. Позднее мальчик опознал ударившего его человека как депутата местного горсовета.

В дальнейшем Попков, будучи в момент нападения депутатом городского совета депутатов Минусинска от партии КПРФ, был лишен депутатского статуса по собственному заявлению.