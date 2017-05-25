Шесть человек погибли при ДТП минивэна и грузовика на трассе Москва-Санкт-Петербург

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Шесть человек погибли при лобовом столкновении минивэна и грузовика на новгородском участке трассы Москва-Санкт-Петербург (М10). Об этом сообщили в четверг "Интерфаксу" в Новгородском управлении ГИБДД.

"Информация о ДТП под населенным пунктом Первомайское поступила оперативникам около 5:40. Предварительно, водитель минивэна Renault по не установленной пока причине выехал на встречку и врезался в грузовик Renault. В результате аварии в минивэне погибли на месте шофер и пять пассажиров. В грузовике никто не пострадал", - сказал собеседник.

На месте ЧП работают опергруппы МВД и МЧС. Личности участников аварии устанавливаются.