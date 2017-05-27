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Пять человек погибли в результате столкновения автомобилей под Барнаулом

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции в Алтайском крае выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли пять человек, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону.

ДТП произошло вечером в пятницу на Чуйском тракте между Барнаулом и Новоалтайском. По предварительным данным, водитель, 1980 года рождения, управляя автомобилем Honda Stream, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где его машина столкнулась с автомобилем ГАЗ-3110 под управлением водителя 1959 года рождения.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля "Хонда Стрим" - мужчина 1975 года рождения и двое мужчин, личность которых в настоящее устанавливается, а также пассажир автомобиля ГАЗ-3110 - женщина 1961 года рождения, скончались. Водитель автомобиля ГАЗ-3110 с телесными повреждениями был госпитализирован в городскую больницу №1 Барнаула.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Теги: Россия, Барнаул
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