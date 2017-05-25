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Число выступающих за отмену анонимности в интернете россиян выросло почти вдвое

Положительно эту идею воспринимает 41% россиян

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - К идее персонифицировать социальные сети и интернет (обязать выступать в них не под никнеймами, а под истинными именами), положительно относится 41% россиян - это почти в два раза больше, чем в 2012 году (24%). Об этом сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

Негативно эту идею воспринимают 26% респондентов (30% в 2012 году). Доля тех, кто затрудняется с ответом, снизилась за последние пять лет с 46% до 33%. Такие данные показал опрос, проведенный 7-10 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Большинству респондентов (78%) известно, что при желании можно получить доступ к их персональной информации, когда они пользуются мобильным телефоном или интернетом, и 70% в целом беспокоит такая ситуация.

Чтобы защитить свою персональную информацию, 19% россиян используют специальные пароли, 18% - специальные средства защиты (антивирусные программы, шифраторы), 15% - не передают/не размещают в интернете конфиденциальную информацию, 13% - не говорят на конфиденциальные темы по мобильному телефону, 6% - ограничивают использование мобильной связи/интернета.

Каждый десятый (11%) пока только собирается заняться защитой своей персональной информации, а 41% ничего не делает и не собирается делать в этом направлении.

Как сообщалось, Минкомсвязь подготовило проект постановления правительства о порядке госконтроля за обработкой персональных данных. Когда документ вступит в силу, Роскомнадзор сможет получить доступ ко всем системам в стране, где обрабатываются персональные данные.

Кроме того, ранее в СМИ сообщалось, что Законодательное собрание Ленинградской области разработало законопроект "О правовом регулировании деятельности социальных сетей", согласно которому при регистрации придется предоставить паспортные данные, а детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе.

Теги: РФ
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