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С "Плесецка" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б" с новейшим военным спутником

Есть обновление от 09:52

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом нового поколения успешно стартовала с космодрома "Плесецк" в Архангельской области в 9:34 по московскому времени, сообщили в четверг в Минобороны России.

"Все предстартовые операции и старт "Союза-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением пуска", - подчеркнули в Минобороны.

Общее руководство пуском осуществлял командующий Космическими войсками - заместитель главкома ВКС РФ генерал-лейтенант Александр Головко, прибывший для этого на космодром.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в текущем году с космодрома "Плесецк". Предыдущий пуск ракеты-носителя этого типа с северного космодрома был проведен 29 мая 2016 года.

Летные испытания ракет-носителей семейства "Союз-2" начались на космодроме "Плесецк" 8 ноября 2004 года. За прошедшие 13 лет с территории Архангельской области было проведено 29 пусков ракет-носителей "Союз-2" типов 1а, 1б и 1в. Ракеты "Союз-2" пришли на смену ракетам "Союз-У", которые эксплуатировались на "Плесецке" с 1973 по 2012 годы.

Теги: Союз-2.1б, Минобороны
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