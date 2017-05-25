Военный спутник с разгонным блоком отделился от третьей ступени ракеты-носителя

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" со спутником военного назначения в расчетное время штатно отделился от ракеты-носителя "Союз-2.1б", сообщает Минобороны РФ.

"Космическая головная часть ракеты "Союз-2.1б" в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя в расчетное время - 9:43 по Москве", - рассказали журналистам в военном ведомстве.

Дальнейшее выведение космического аппарата на расчетную орбиту разгонным блоком "Фрегат" займет несколько часов, уточнили в Минобороны.

Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области был осуществлен в 9:34 по Москве.