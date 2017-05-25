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Два человека погибли при пожаре на нефтебазе в Ленинградской области

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В результате возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии "Кинеф" в Киришском районе Ленинградской области погибли два человека, еще двое пострадали.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области, в городе Кириши произошел пожар на предприятии "Кинеф". К месту выехала оперативная группа местного пожарного гарнизона. О погибших и пострадавших в МЧС не сообщают.

Вместе с тем в пресс-службе правительства Ленинградской области "Интерфаксу" сообщили, что погибли два человека.

"Два человека погибли и два пострадали в результате несчастного случая в 10.00. К месту происшествия вылетел вертолет санитарной авиации и главный врач", - сказал собеседник агентства.

Позднее в пресс-службе правительства региона сообщили, что возгорание на нефтеперерабатывающем предприятии удалось ликвидировать.

"В 9:10 в цехе ООО "Кинеф", расположенного за основной площадкой завода, при проведении газоопасных работ на емкости произошел хлопок газа и воспламенение. В 09.59 возгорание было ликвидировано" - сказал собеседник агентства.

Теги: Ленинградская область, МЧС
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