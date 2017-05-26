В СКР подтвердили число жертв аварии на нефтебазе в Ленинградской области

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Авария на Киришском нефтеперерабатывающем заводе (ООО "КИНЕФ") "Сургутнефтегаза", по уточненным данным, унесла жизни двух человек, еще двое находятся в больнице. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

"В результате происшествия погибли два человека. Изначально врачи сообщили, что также скончался один из двух пострадавших, но позже уточнили, что оба пострадавших находятся в больнице, они живы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг в 09:10 при проведении газоопасных работ на Киришском НПЗ в Ленинградской области произошел хлопок газа и воспламенение. В 09:59 возгорание было ликвидировано. В результате два человека погибли на месте, двое были госпитализированы.

Киришский НПЗ является единственным нефтеперерабатывающим заводом на северо-западе России, максимальный объем переработки - чуть более 21 млн тонн нефти в год. ООО "КИНЕФ" - дочернее предприятие "Сургутнефтегаза".