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Минкомсвязи предложило вводить "закон Яровой" поэтапно

В первую очередь речь идет о поэтапности действия закона в регионах, отметил глава ведомства Николай Никифоров

Минкомсвязи предложило вводить "закон Яровой" поэтапно
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязи РФ предлагает поэтапное введение положений так называемого "закона Яровой", заявил глава ведомства Николай Никифоров.

"То, что мы сейчас предлагаем - это гибкий вариант. Все понимают, что это достаточно проблематично в один день 1 июля (2018 года) развернуть в полном объеме по всей стране", - сказал он журналистам.

Министр отметил, что поэтапность касается многих моментов, но в первую очередь речь идет о поэтапности действия закона в части регионов. По его словам, соответствующие предложения уже внесены ведомством.

Что такое "закон Яровой"

Президент РФ Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности". Документ был внесен на рассмотрение Госдумы РФ депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

"Антитеррористические поправки" обязывают операторов и интернет-компании хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сообщения пользователей в срок до шести месяцев. Операторы связи также должны будут хранить информацию о фактах приема, передачи, доставки сообщений и звонков (так называемые метаданные) в течение трех лет, интернет-компании - в течение года.

Норма о хранении операторами и интернет-провайдерами пользовательского трафика вступает в силу с 1 июля 2018 года.

Операторы и интернет-компании неоднократно заявляли, что на рынке нет целого ряда решений для реализации инициативы. Компании ранее также сообщали, что реализация закона приведет к уменьшению налоговой базы по налогу на прибыль в связи с потенциальными расходами на приобретение оборудования.

Теги: Минкомсвязи РФ, Николай Никифоров, Ирина Яровая
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