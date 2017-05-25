Избирком Петербурга зарегистрировал инициативу отозвать мандаты у противников передачи Исаакия

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга приняла документы инициативной группы по проведению референдума об отзыве мандатов шести депутатов Законодательного собрания, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания в среду.

По словам заместителя председателя комиссии Надежды Лебедевой, в инициативную группу вошли 20 человек. В заявке не содержится причин, по которым депутаты должны быть лишены мандатов. Комиссия сочла, что представленные документы оформлены в соответствии с законом. Заявку утвердили единогласно.

Согласно документам, члены инициативной группы предлагают отозвать мандаты депутатов фракций "Яблока" (Борис Вишневский и Михаил Амосов), "Справедливой России" (Алексей Ковалев и Сергей Трохманенко) и "Партии роста" (Оксана Дмитриева и Максим Резник). В список попали оппозиционные депутаты, которые, в частности, выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Комиссия приняла решение передать бумаги в Законодательное собрание для утверждения вопроса референдума.

Согласно городскому закону о выборах и референдумах, заявку на проведение плебисцита могут подать жители Петербурга в группе не менее 20 человек. При этом первоначально Горизбирком рассматривает ходатайство о регистрации инициативной группы, не обсуждая вопрос по существу.

Далее документы передаются в Законодательное собрание, после чего депутаты рассматривают вопрос референдума на предмет соответствия законодательству.

Глава фракции "Партии Роста" Дмитриева убеждена, что инициатива - это "попытка девальвировать и превратить в фарс саму по себе идею референдума". В разговоре с "Интерфаксом" она сослалась на закон о выборах и референдумах в РФ, согласно которому референдум не может использоваться для отмены выборов, отрешения от должности избранных депутатов и других должностных лиц.

"Это абсолютно одиозная и сумасбродная идея. Конечно, это полное противоречие Конституции. Естественно, это не повлечет никаких юридических последствий, но, безусловно, отвлечет внимание от таких важных вопросов, как референдум по Исаакиевскому собору, внесение изменений в Генплан и городской бюджет", - добавила Дмитриева.

Ранее Горизбирком зарегистрировал инициативу референдума по Исаакиевскому собору, однако Законодательное собрание дважды включало и дважды исключало вопрос из повестки, по сути, перенеся его рассмотрение на осень.