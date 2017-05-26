Суд не удовлетворил иск о бездействии ЗакС Петербурга в вопросе референдума по Исаакию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оставил без удовлетворения иск о бездействии Законодательного собрания по вопросу референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

"Октябрьский районный суд прекратил производство по административному исковому заявлению к Законодательному собранию о признании незаконным бездействия органа государственной власти по вопросу проведения референдума в отношении Исаакиевского Собора", - сообщила пресс-служба Горсуда Петербурга в пятницу.

Как следует из текста судебного решения, который приводит пресс-служба суда, "повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниями не допускается".

"Поскольку заявленные административными истцами требования по существу предполагают вмешательство суда в нормотворческую деятельность представительного органа, что является недопустимым, их требования не подлежат разрешению в порядке административного судопроизводства, в связи с чем производство по настоящему делу подлежит прекращению", - отмечается в тексте решения.

Закон предусматривает право обжаловать данное решение в течение 15 дней.

Как сообщал "Интерфаксу" депутат Борис Вишневский, ранее в Октябрьский районный суд был подан коллективный иск с жалобами на бездействие Законодательного собрания по вопросу проведения референдума о передаче Исаакиевского собора церкви.

Согласно позиции заявителей, городской парламент нарушил регламент, по которому вопрос референдума должен быть вынесен на обсуждение не позднее 20 дней после поступления в палату.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга 24 мая повторно исключило из повестки дня вопрос о соответствии закону вопроса референдума о передаче Исаакиевского собора РПЦ.

Повторное исключение вопроса из повестки означает, что парламент не сможет вынести вопрос на обсуждение в течение месяца. В июне парламент должен уйти на летние каникулы, рассмотрение вопроса автоматически откладывается до осени.