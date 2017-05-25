В России Обыски в "Гоголь-центре"

Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест

Руководителей "Седьмой студии" обвиняют в похищении 200 млн бюджетных рублей

Экс-главу "Седьмой студии" Итина отправили под домашний арест
Экс-глава "Седьмой студии" Юрий Итин
Фото: ТАСС, Александр Щербак

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест экс-главу театральной компании "Седьмая студия" Юрия Итина, задержанного в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Как передает корреспондент "Интерфакса", таким образом, было отклонено ходатайство следствия об аресте фигуранта и удовлетворено ходатайство адвоката.

"Одна лишь тяжесть обвинения не является основанием для избрания такой меры пресечения как заключение под стражу. С учётом данных о личности подозреваемого суд полагает возможным избрать в отношении Итина меру пресечения в виде домашнего ареста, наложив на него ограничения", - огласила постановление судья.

Ранее в четверг было продлено на 72 часа задержание другой фигурантки дела - Нины Масляевой.

Как сообщалось, 23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Итин и главный бухгалтер организации Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Теги: Седьмая студия, Юрий Итин
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