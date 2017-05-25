Коллеги выступили в защиту экс-главы "Седьмой студии" Итина

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Коллектив Волковского театра (Ярославль) направлял официальное письмо в Пресненский суд Москвы в защиту своего директора Юрия Итина, ранее возглавлявшего "Седьмую студию", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь театра Юрий Соболев.

"В Пресненский суд было направлено письмо от коллектива театра им.Волкова, в котором говорится, что Юрий Итин сделал очень многое для становления театра и придания ему авторитета. В послании коллеги и артисты отмечают, что уважают Итина, как профессионала", - сказал Соболев.

Он также уточнил, что суд принял решение о домашнем аресте Итина, но коллективу неизвестно, где директор театра его будет отбывать - в Москве или Ярославле.

В свою очередь, художественный руководитель театра им. Волкова Евгений Марчелли на театральном сайте опубликовал комментарий в защиту деловой репутации Итина.

"Последние 7 лет проработали вместе. Для меня Юрий Итин - абсолютный профессионал высочайшего класса и глубоко порядочный человек. Человек, очень серьёзно относящийся и к делу, и к собственной репутации. Я горжусь дружбой и сотрудничеством с ним. Мне все это представляется каким-то чудовищным недоразумением", - подчеркнул Марчелли.

Как сообщалось, Пресненский суд Москвы поместил под домашний арест экс-главу театральной компании "Седьмая студия" Итина, задержанного в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Таким образом, было отклонено ходатайство следствия об аресте фигуранта и удовлетворено ходатайство адвоката.

"Одна лишь тяжесть обвинения не является основанием для избрания такой меры пресечения как заключение под стражу. С учётом данных о личности подозреваемого суд полагает возможным избрать в отношении Итина меру пресечения в виде домашнего ареста, наложив на него ограничения", - огласила постановление судья.

Ранее в четверг было продлено на 72 часа задержание другой фигурантки дела - Нины Масляевой.

23 мая следователи провели обыски у ряда лиц в различных субъектах РФ, в том числе по месту жительства и работы основателя "Седьмой студии", художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который был допрошен в качестве свидетеля и отпущен под обязательство о явке к следователю.

По данным следствия, неустановленными лицами из числа руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы были похищены бюджетные средства в размере около 200 млн рублей, выделенных постановлением правительства РФ на развитие и популяризацию искусства.

В ночь на 24 мая представитель столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что в рамках дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств задержаны экс-глава "Седьмой студии" Ю.Итин и главный бухгалтер организации Масляева. По ее словам, фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).