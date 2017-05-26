"Коммерсантъ" сообщил о запуске военного спутника "Тундра" с космодрома "Плесецк"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Космические войска (КВ) запустили накануне с космодрома "Плесецк" второй спутник "Тундра" для отслеживания ракетных стартов, пишет в пятницу газета "Коммерсантъ".

"По сведениям "Ъ", на орбиту был выведен второй по счету аппарат "Тундра", входящий в состав Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКСОиБУ). Наличие двух спутников позволит военным приступить к полноценным лётным испытаниям системы, развертывание которой должно было начаться еще в 2009 году", - говорится в публикации.

В материале отметили, что после вывода спутника "КВ смогут приступить к полноценным лётно-конструкторским испытаниям, поскольку на орбите находится минимально необходимое количество аппаратов данного класса: первый спутник ЕКСОиБУ ("Космос-2510") был доставлен на орбиту в ноябре 2015 года".

Газета напоминает, что "на "Тундру" военные рассчитывали с середины 2000-х: уже тогда они признавали ее предшественницу - систему "Око-1" с геостационарными спутниками 71Х6 и высокоэллиптическими 73Д6 - "безнадежно устаревшей".

Об успешном пуске ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и военным спутником нового поколения на борту накануне сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечалось, что со спутником поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют нормально. Аппарат был взят под управление специалистами КВ, ему был присвоено кодовое обозначение "Космос-2518". Раскрывать его тип военные не стали.