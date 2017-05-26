Госдума ужесточила наказание за склонение подростков к самоубийству

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие до семи лет тюремного заключения за склонение несовершеннолетних к самоубийству, в том числе через "группы смерти" в соцсетях.

Поправки предусматривают введение в УК новой статьи "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства".

Склонение к самоубийству предлагается наказывать лишением свободы до двух лет, а содействие совершению самоубийства - до трех лет. Если такое склонение или содействие было совершено в отношении детей, беременных женщин или через интернет, то срок лишения свободы предлагается поднять до четырех лет.

Если в результате склонения или содействия самоубийство все-таки произошло, то срок лишения свободы предлагается увеличить до пяти лет, а если произошло самоубийство ребенка или беременной женщины, то наказание предусматривается до семи лет лишения свободы.

Кроме того, вводится новая статья, предусматривающая наказание за вовлечение детей в так называемые "игры смерти". Наказание за это предлагается установить в виде лишения свободы на срок до трех лет или в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей.

Предлагается также признать уголовно наказуемой организацию деятельности, которая сопряжена с побуждением к самоубийству, речь идет о распространении информации о способах самоубийства, а также распространение призывов к совершению самоубийства. Такое преступление будет караться лишением свободы на срок до четырех лет. Если призывы были публичными или через интернет, срок лишения свободы предлагается установить в размере до шести лет.

Принятым законом определяется, что человек, добровольно прекративший такую преступную деятельность и активно способствовавший раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.

Кроме того, поправки предполагают увеличение наказания для действующей статьи УК "Доведение до самоубийства". Срок лишения свободы предлагается установить до шести лет (сейчас максимальный срок - до пяти лет).

Статья "Доведение до самоубийства" применяется тогда, когда самоубийство было совершено в результате угроз и жестокого обращения с человеком. Вводится также повышенное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет за доведение до самоубийства детей, беременных женщин и групп граждан.

Госдума также приняла в третьем окончательном чтении сопутствующий закон, который обязывает Роскомнадзор в течение суток оповещать МВД о выявлении страниц и сайтов в интернете, в том числе в соцсетях, с информацией о способах совершения самоубийства, а также призывами к совершению самоубийства.

Предлагается ввести норму, которая обеспечит взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов, чтобы выявлялись не только интернет-страницы с вредной информацией, но и устанавливались лица, которые создают такие страницы, и привлекались к ответственности.

Оба законопроекта были разработаны межведомственной рабочей группой, в которую вошли представители СК, Генпрокуратуры, МВД, Института психиатрии им. Сербского и профильных министерств. Создание рабочей группы было инициировано вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. В марте этого года Яровая внесла законопроекты в Госдуму. После этого инициативу поддержали и присоединились к числу авторов еще более 80 депутатов и сенаторов.