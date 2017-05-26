Комиссия по этике указала Милонову на недопустимость действий на Первомае в Петербурге

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики на заседании в пятницу решила объявить депутату-"единороссу" Виталию Милонову о недопустимости его действий, оскорбивших участников первомайского шествия в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" председатель комиссии Отари Аршба ("Единая Россия").

"Коллеге Милонову мы укажем - мы такую норму (в думский регламент - ИФ) ввели - "указать" на недопустимость подобного рода действий", - сказал Аршба.

По его словам, в рамках разбирательства на заседании комиссии рассматривалось сразу четыре вопроса по заявлениям граждан.

"Это связано, как посчитали заявители, с некими его оскорбительными заявлениями", - уточнил Аршба.

"Мы уже вели частные разговоры с коллегой Милоновым. Я его вчера предупредил, что мы будем рассматривать этот вопрос. И мы на первых порах решили ему указать. Ежели это повторится, мы договорились на комиссии, что мы его пригласим, и будем разбираться", - сказал Аршба.

Как сообщалось, на первомайском шествии в Петербурге Милонов пытался остановить колонну оппозиции, из-за этого произошло несколько потасовок.