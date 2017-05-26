Серийное производство вертолетов Ка-62 запланировали начать в 2019-20 гг.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Серийное производство новых многоцелевых вертолетов Ка-62 планируется начать в 2019-2020 гг., сообщил журналистам в пятницу управляющий директор АО "Камов" Владимир Макарейкин.

"Мы рассчитываем в ближайшее время завершить программу предварительных летных испытаний, затем перейти к сертификационным испытаниям, и в 2019-2020 годах мы планируем запустить серийное производство", - заявил Макарейкин.

"Надеюсь, заказчики получат серийные вертолеты в 2020 году", - сказал управляющий директор.

25 мая на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина холдинга "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") летный образец новейшего вертолета Ка-62 совершил первый испытательный полет.