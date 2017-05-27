В Минобороны отчитались о ходе строительства железной дороги в обход Украины

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Железнодорожные войска России выполнили 97% земляных работ при строительстве железной дороги в обход Украины на участке Журавка-Миллерово, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"К настоящему времени выполнено 97 процентов земляных работ общим объемом 9,6 млн кубических метров. Оставшиеся работы в объеме около 100 кубических метров будут завершены в июне", - сказал Булгаков журналистам в субботу по прибытии в Воронежскую область с рабочей поездкой для контроля хода строительства железнодорожной ветки.

По его словам, "сейчас продолжаются работы по укладке верхнего строения пути общим объемом 177,2 км".

"На сегодняшний день произведена укладка рельсошпальной решетки, протяженностью около 120 км. Все работы ведутся в соответствии с планом", - отметил замминистра обороны.

Булгаков информировал, что к выполнению задач по строительству железной дороги в обход Украины привлечены пять отдельных железнодорожных батальонов механизации и три отдельных путевых железнодорожных батальона.

"В целом группировка насчитывает более 1 тыс. человек и свыше 500 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники", - уточнил замминистра обороны.

Строительство железной дороги в обход Украины началось в апреле 2015 года. В конце декабря 2016 года впервые с начала работ возведение ветки было приостановлено на период новогодних праздников и возобновилось 15 января текущего года.