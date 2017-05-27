Рабочее движение по участку железной дороги в обход Украины откроют в августе

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Открытие рабочего движения на участке Журавка - Миллерово двухпутной электрифицированной железной дороги в обход Украины произойдет в августе текущего года, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Темпы укладки верхнего строения пути на порученных Минобороны участках позволяют завершить эти работы в установленные сроки. Рабочее движение на дороге откроется в августе", - сказал замглавы Минобороны в субботу журналистам по итогам рабочей поездки в Воронежскую область для контроля ходе строительства железнодорожной ветки.

Он также сообщил, что силами железнодорожных войск на объект строительства передислоцированы и сформированы хоппер-дозаторные вертушки, с помощью которых будут осуществляться балластировочные работы на железной дороге.

"Данный вид работ является одним из заключительных этапов строительства", - отметил замминистра обороны.