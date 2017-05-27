В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье, погибли два человека, уточнили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

Ранее в МЧС сообщали о двух пострадавших в результате крушения самолета. "Легкомоторный самолет Як-18 разбился в Можайском районе, пострадали два человека", - рассказал представитель главка.

После столкновения с землей воздушное судно загорелось, спасатели на месте ликвидируют открытое горение.

Со своей стороны, представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Татьяна Морозова уточнила, что разбился самолет модификации Як-54, принадлежащий частному лицу. "Падение произошло в 11:54 по Москве в окрестностях села Бородинское Можайского района. По данному факту начата доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа", - сказала она в субботу "Интерфаксу".

Морозова подтвердила, что в результате крушения погибли два человека, самолет сгорел.