МЧС сообщило об одном пострадавшем при жесткой посадке Ми-8 в Приморье

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Один человек, по предварительным данным, пострадал в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Приморье, сообщают в МЧС.

"На борту находилось два члена экипажа и пять пассажиров. Удалось установить связь с командиром воздушного судна. По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет, пострадал один человек", - сообщила пресс-служба главного управления МЧС по краю.

Утоняется, что воздушное судно в результате отказа двигателя совершило жесткую посадку в районе поселка Восток в Красноармейском районе. На место направлены спасатели.