Пострадавший при жесткой посадке Ми-8 в Приморье отправлен в больницу

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Пострадавшего при аварийной посадке вертолета Ми-8 в Приморье автотранспортом доставят в больницу.

"В результате происшествия пострадал один человек, которого автотранспортом везут в больницу поселка Восток", - сообщила пресс-служба администрации края.

Сейчас специалисты выясняют причины, приведшие к отказу техники.

В субботу вертолет Ми-8 авиакомпании "Дальнереческавиа", на борту которого находились два члена экипажа и пять пассажиров, в результате отказа двигателя совершил жесткую посадку в районе поселка Восток Красноармейского района Приморья. По предварительным данным, погибших нет, пострадал один человек. К месту происшествия были направлены три воздушных судна.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).