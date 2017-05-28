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"Единая Россия" пообещала выдвинуть на выборах победителей праймериз

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В руководстве "Единой России" заявили, что не собираются отходить от принципа, когда победители праймериз получают поддержку партии на выборах.

"Кто победил (на предварительном голосовании - ИФ), тот и будет выдвинут", - заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов при подведении итогов партийного праймериз в воскресенье в связи с предстоящими в сентябре выборами в ряде регионов РФ. По его словам, соответствующие решения с учетом результатов предварительного голосования должны быть приняты на партийных конференциях в регионах.

Неверов проинформировал лидера партии, премьера Дмитрия Медведева о том, что поступило всего несколько мелких жалоб по ходу голосования. "Только 68 принято заявлений - очень низкое количество - по мелким нарушениям", - сказал Неверов. Жалобы, в основном, связаны с вопросами агитации, уточнил он.

Неверов также привел данные, свидетельствующие о высокой явке избирателей на праймериз: на участки пришли более 1 млн 240 тыс. человек.

Представитель руководства партии сказал, что в конце июня в регионах пройдут конференции по выдвижению кандидатов; предстоит также обсудить программы, с которыми они пойдут на выборы 10 сентября.

Кандидатов в депутаты Законодательных собраний "единороссы" в воскресенье определяли в шести субъектах РФ (Краснодарский край, Республика Северная Осетия - Алания, Удмуртия, Пензенская, Саратовская и Сахалинская области). В 11 субъектах прошло голосование за кандидатов в депутаты административных центров (Курская, Тверская, Ярославская, Псковская, Кировская и Омская области, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Алтай, Алтайский, Камчатский и Приморский края).

Избиратели также голосовали за кандидатуру для выдвижения на пост главы Якутска и в депутаты Госдумы по 112 Кингисеппскому одномандатному избирательному округу в Ленинградской области (мандат стал вакантен в связи с назначением Сергея Нарышкина руководителем Службы внешней разведки)

Теги: "Единая Россия", Сергей Неверов
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