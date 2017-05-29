Кудрин заявил о росте пенсий на 30% при повышении пенсионного возраста

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин вновь заявил, что повышение пенсионного возраста позволит увеличить пенсии почти на треть.

"Главная цель - сделать пенсию достойной. По нашему плану (Стратегия развития экономики РФ, которую разрабатывает ЦСР), мы бы хотели, чтобы в течение шести лет пенсия стала на 30% больше, чем сегодня - то есть на треть", - сказал Кудрин в программе "Рабочий полдень" на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

"Но эти ресурсы трудно собрать. Вот почему нужен ряд реформ, в том числе повышение пенсионного возраста: лучше на два-три года больше поработать, но затем иметь более высокую пенсию", - убежден глава ЦСР.

По его словам, многие из нынешних пенсионеров говорят, что они бы на это согласились.

Отвечая на вопрос, до какого возраста он сам бы хотел продолжить трудовую деятельность, Кудрин сказал: "Те, кто работает в науке или в экспертной деятельности, трудятся непрерывно, не прерывают своей трудовой деятельности ни в 65 лет, ни позже. Для меня, наверное, пенсионный возраст будет еще больше".