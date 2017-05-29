Роспотребнадзор попросил петербуржцев не мариновать шашлык в кетчупе и майонезе

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу посоветовали жителям города внимательно подходить к подготовке мяса для шашлыка.

На официальном сайте управления жителей попросили не покупать мясо в местах несанкционированной торговли и обращать внимание на дату приготовления и сроки годности уже замаринованного мяса. Большой срок хранения говорит о том, что в продукте содержится много консервантов, предупреждают в управлении.

"Цвет свежего мяса на разрезе ярко-красный, поверхность слегка увлажнена, не липкая, а мясной сок прозрачный. Несвежее мясо на ощупь липкое и мокрое, а выделяемый сок мутный;·запах качественного мяса не должен вызывать отрицательных эмоций. Если он неприятен, покупать мясо не стоит", - подчеркивается в сообщении.

Качество мяса также можно определить по консистенции, оно должно быть плотным.

"Для приготовления маринада лучше использовать только натуральные ингредиенты: лук, специи, соль, уксус, чеснок; также не исключается добавление оливкового масла, пряных трав и разнообразных соусов. Не рекомендуется использовать майонез и кетчуп для маринада. Что касается времени маринования мяса для шашлыка, то рекомендация однозначная - не более суток", - добавляют в Роспотребнадзоре.