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В авиакомпании "ВИМ-Авиа" назвали причину массовой задержки рейсов

На запоздалое возвращение с техобслуживания трех лайнеров наложился фактор сезона отпусков, заявил авиаперевозчик

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Задержки рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаперевозчика.

"Задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в ВИМ-Авиа ожидали более 10 дней назад", - рассказал собеседник портала.

По данным пресс-службы, к веерным задержкам рейсов привел не только данный фактор, но также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется высоким для конца мая ростом пассажиропотока, в частности, на курорты Турции. При этом попытки авиакомпании зафрахтовать под перевозку воздушными судами сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за дефицита судов на данный момент.

"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства и гарантирует, что ситуация будет исправлена в ближайшее время. Воздушные суда после планового ТО ожидаются уже сегодня к концу дня, и расписание будет выправляться. Всем пассажирам авиакомпания предоставляет напитки, питание и размещение в гостинице, в полном соответствии с ФАП. Авиакомпаниягарантирует, что все обязательства перед пассажирами и туроператорами будут выполнены", - пояснили в пресс-службе.

Ранее пассажиры авиакомпании пожаловались на задержки практически всех рейсов перевозчика. Были задержаны как внутренние, так и международные рейсы, в том числе, в Турцию. Как рассказал "Интерфаксу" один из пассажиров, причины задержек представители перевозчика не объясняли. В понедельник ряд СМИ сообщил о "бунте" в аэропорту "Домодедово" пассажиров авиакомпании, также сообщалось о попытках пассажиров выйти на полосу, чтобы обратить внимание на ситуацию.

Теги: ВИМ-Авиа
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