Прокуратура начала проверку "ВИМ-Авиа" после массовой задержки рейсов

Авиакомпанию уже неоднократно штрафовали за нарушения законодательства при перевозках пассажиров, отмечает надзорное ведомство

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Татарская транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа" после задержки вылета из аэропорта "Домодедово" восьми рейсов. Об этом сообщило надзорное ведомство в понедельник.

Предварительной причиной задержек авиарейсов 28-29 мая "явился перенос в одностороннем порядке сроков ремонта воздушных судов и, как следствие, недостаточность парка воздушных судов для осуществления всего объема перевозок", говорится в сообщении.

Отмечается, что Татарская транспортная прокуратура и ранее выявляла нарушения лицензионного законодательства при перевозках пассажиров в деятельности "ВИМ-Авиа".

"В связи с этим данная авиакомпания неоднократно привлекалась к административной ответственности по части 3 статьи 14.1.2. КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее со ссылкой на пресс-службу "ВИМ-Авиа" сообщалось, что "задержки рейсов авиакомпании вызваны поздним возвратом с планового технического обслуживания трех широкофюзеляжных воздушных судов, прибытие которых в ВИМ-Авиа ожидали более 10 дней назад".

По данным пресс-службы, к веерным задержкам рейсов привел не только данный фактор, но также начало сезона отпусков, которое в этом году характеризуется высоким для конца мая ростом пассажиропотока, в частности, на курорты Турции. При этом попытки авиакомпании зафрахтовать под перевозку воздушными судами сторонних авиакомпаний не увенчались успехом из-за дефицита судов на данный момент.

Авиакомпания принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и гарантировала, что "ситуация будет исправлена в ближайшее время".

Ранее пассажиры авиакомпании пожаловались на задержки практически всех рейсов перевозчика. Были задержаны как внутренние, так и международные рейсы, в том числе, в Турцию. Как рассказал "Интерфаксу" один из пассажиров, причины задержек представители перевозчика не объясняли. В понедельник ряд СМИ сообщил о "бунте" в аэропорту "Домодедово" пассажиров авиакомпании, также сообщалось о попытках пассажиров выйти на полосу, чтобы привлечь внимание к ситуации.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа", зарегистрированная в Татарстане, создана в 2002 году. Выполняет регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Базируется в московском аэропорту "Домодедово".

С проблемой массовых задержек рейсов пассажиры "ВИМ-Авиа" сталкивались также прошлым летом. Тогда Росавиация вынесла предупреждение авиакомпании о возможности ограничения сертификата эксплуатанта.