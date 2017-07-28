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Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" попросят дофинансировать

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - АО "Адмиралтейские верфи" рассчитывает на дополнительное финансирование достройки ледокола "Виктор Черномырдин", сообщил гендиректор Александр Бузаков журналистам в Петербурге в пятницу.

"Сейчас этот вопрос (дополнительного финансирования - ИФ) не рассматривается. К сожалению, контракт (на постройку ледокола - ИФ) был заключен очень давно и сейчас требует больших усилий от заказчика и завода-судостроителя (Балтийского завода - ИФ) на его завершение", - отметил гендиректор. "Мы рассчитываем, что будет выделено дополнительное финансирование. Мы решим этот вопрос", - сказал Бузаков.

Отвечая на вопрос о конкретных вариантах использования "Адмиралтейских верфей" для достройки ледокола, Бузаков сказал: "А какие варианты? Будем достраивать".

Ранее сообщалось, что АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) планирует привлечь мощности АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) к достройке головного ледокола проекта 22600 мощностью 25 МВт (ЛК-25) "Виктор Черномырдин". Строительство судна в настоящее время осуществляет ООО "Балтийский завод - Судостроение" (БЗС, входит в ОСК). "Есть решение о привлечении "Адмиралтейских верфей" к достройке ЛК-25. Форма использования ресурса соседней верфи обсуждается руководителями предприятий, рассматриваются варианты", - сообщали "Интерфаксу" в ОСК. При этом сроки строительства ледокола сохраняются, подчеркнул представитель пресс-службы.

Строительство головного судна проекта 22600 "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Изначально передача ледокола заказчику - ФГУП "Росморпорт" - была запланирована на 2015 год. В апреле прошлого года вице-президент ОСК по гражданскому судостроению Евгений Загородний заявил журналистам, что сдача ледокола намечена на 2016 год. Затем сообщалось, что БЗС может сдать ледокол в конце 2017 года - начале 2018 года. Новые сроки стороны согласовали в начале марта этого года.

Строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Севморпути. Основные характеристики судна: длина - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.

На судне применена уникальная система электродвижения, которая позволяет сохранять управление в полном объеме при движении кормой во льдах. Кроме того, система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта, что исключает обмерзание корпуса.

Теги: Виктор Черномырдин
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