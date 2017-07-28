Москва предостерегла Вашингтон от раскручивания спирали контрсанкций

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ предостерег США от раскручивания санкционной спирали в связи с введением Москвой ответных мер на американский законопроект о санкциях.

"Россия предостерегает США от попыток использовать эту ситуацию для дальнейшего нагнетания и раскручивания вот этой спирали мер и контрмер", - заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что то, "что сейчас сделано (Москвой - ИФ), - это ответ на противоправные действия США и ответ, прежде всего на антироссийскую вакханалию в американском Конгрессе".

"Если сейчас на нас снова попробуют надавить, применив те или иные ограничительные меры, то последуют ответные шаги с нашей стороны - зеркальные или асимметричные", - отметил дипломат.

В пятницу Министерство иностранных дел России объявило о введении ответных мер в отношении США, после того как американский Сенат одобрил дополнительные санкции в отношении РФ, Ирана и КНДР. Власти США должны будут отозвать сотни сотрудников своих загранучреждений из РФ в рамках принятых Москвой мер, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Общее количество персонала дипломатических и консульских учреждениях США в России сокращается до 455 человек. Также российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США дачи в Серебряном бору и всех складских помещений на Дорожной улице в Москве.

МИД РФ также пообещал зеркальный ответ, если американские власти в одностороннем порядке решат сократить численность российских дипломатов в США.