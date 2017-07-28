ФСК сообщила о включении всех снабжающих Крым линий электропередачи

В пятницу днем из-за срабатывания противоаварийной автоматики в Краснодарском крае без света остались несколько крупных городов в Крыму

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ПАО "ФСК ЕЭС" сообщило о включении всех линий электропередачи, снабжающих Крым.

"Все линии уже включены, идет набор нагрузки", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В сетях 220 и 500 кВ в Краснодарском крае сработала противоаварийная автоматика. Это повлекло отключения потребителей присоединенных сетей. Противоаварийная автоматика сработала штатно. Коротких замыканий и ошибок персонала в сетях, обеспечивающих электроснабжение Крыма, также не выявлено", - заявили в компании.

При этом в Минэнерго РФ отметили, что в 14:55 включены две из четырех линий 220 кВ: "Тамань - Камыш-Бурун" и "Тамань - Кафа 2 цепь".

Ранее замминистра энергетики РФ Андрей Черезов сообщил "Интерфаксу", что в условиях высокого потребления в энергодефицитной юго-западной части энергосистемы Краснодарского края на фоне дефицита активной и реактивной мощности произошло отключение двух линий 500 киловольт, по которым обеспечивается покрытие нагрузки в Краснодарской энергосистеме и энергомоста.

Как сообщал "Крыминформ", в пятницу днем без электричества остались Симферополь и Симферопольский район, Ялта, Феодосия, Судак, Керчь, Бахчисарайский район и некоторые другие населенные пункты.