Электроэнергию в Крыму и на Кубани отключила автоматика на Ставропольской ГРЭС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Отключения электроэнергии в Краснодарском крае и Крыму в пятницу вызвала сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина - жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция "Центральная". Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму - через энергомост", - написал Кондратьев в твиттере.

Как сообщалось, централизованное снабжение потребителей Крыма в 1280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).

Крым был обесточен в пятницу в 13:55 по московскому времени. Дефицит мощности в энергосистеме полуострова составил 1 тыс. МВт. Основные транспортные артерии региона - аэропорт "Симферополь" и Керченская паромная переправа - работали в штатном режиме.

В Краснодарском крае непродолжительное время без электроэнергии оставались бытовые потребители (около 61,2 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей составила 60,4 МВт.

Как сообщало Минэнерго РФ, аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ - 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение Крыма.