Заместитель транспортного прокурора Москвы задержан за взятку в 500 тыс. рублей

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павел Юркин задержан при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сегодня днем при передаче взятки в размере полумиллиона рублей П.Юркин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на рабочем месте. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (взятка)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее в одно из правоохранительных ведомств обратился бизнесмен с заявлением о том, что Юркин вымогает у него взятку за покровительство в предпринимательской деятельности.

С санкции вышестоящего руководства транспортной прокуратуры в отношении Юркина был проведен оперативный эксперимент, в рамках которого тот был задержан с поличным. Санкция статьи 290 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от представителей правоохранительных и следственных органов.