Генпрокуратура подтвердила задержание заместителя транспортного прокурора Москвы

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Генеральной прокуратуре России подтвердили факт задержания зампрокурора транспортной прокуратуры Москвы Павла Юркина.

Он подозревается в получении взятки в крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"По согласованию с Московским межрегиональным транспортным прокурором органами УФСБ России и управлением служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений Генпрокуратуры РФ, а также старшим помощником по безопасности Московского межрегионального транспортного прокурора проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Павла Юркина", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

"Факты коррупции и злоупотребления должностным положением бескомпромиссно преследуются в органах прокуратуры", - подчеркнули в пресс-службе Генпрокуратуры.

О том, что заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте задержан при попытке получить от коммерсанта взятку в размере 500 тыс. рублей, сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник.