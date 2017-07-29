Кадыров и воронежский губернатор обсудили инцидент с двумя чеченками в Воронеже

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что обсудил с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым инцидент в Воронеже. Речь идет о недавнем случае, когда, как сообщали местные СМИ, в областном центре сотрудники полиции потребовали для проверки документы у двух уроженок Чеченской Республики, гуляющих с детьми. При этом правоохранители отказались представиться и пояснить причину своих требований, вели себя некорректно и грубо. Когда на помощь к девушкам прибыли отец и брат, сотрудники полиции задержали мужчин и посадили в служебную машину.

В минувшую пятницу Кадыров выразил удивление отсутствием реакции властей Воронежской области и МВД на этот инцидент.

В ночь на субботу он написал в своем инстаграме: "У меня накануне состоялся телефонный разговор с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым, с которым нас связывают давние дружеские отношения. Алексей Васильевич с глубоким сожалением говорил о случившемся. Он отметил, что руководство области делает все для сохранения и укрепление межнационального мира и согласия".

По словам Кадырова, "инцидент в Воронеже не оставил равнодушным никого". "Виновные признали свою неправоту и недопустимость подобного поведения. Хвала Аллаху, таких сотрудников в МВД РФ немного, а достойных офицеров сто раз больше", - отметил он.

"Резко осудили поступок сотрудников полиции председатель Воронежской областной думы, депутаты от области в Госдуме РФ и общественность города. Начальником ГУ МВД РФ по Воронежской области назначено проведение служебной проверки действий сотрудников полиции, ГУ СК начато расследование, освобожден задержанный Руслан Абдуллаев", - написал глава Чечни.

"Известно, что участники инцидента обращаются к пострадавшим с просьбой принять их извинения. Я не знаю, как поступят Руслан Абдулаев, его дочь и другие. Но забыть все это нам всем будет нелегко", - добавил Кадыров.