Минприроды назвало главным источником загрязнения Байкала твердые бытовые отходы

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Министр природных ресурсов России Сергей Донской назвал систему ЖКХ основным источником загрязнения Байкала.

"Сегодня после закрытия БЦБК (Байкальского целлюлозо-бумажного комбината - ИФ) главный фактор загрязнения озера - твердые отходы, формирующиеся в системе ЖКХ", - сказал он на межведомственной комиссии по Байкалу в Улан-Удэ в субботу.

Его слова цитирует пресс-служба правительства Бурятии.

По данным Минприроды, при отсутствии промышленного антропогенного воздействия на озеро остаются объекты накопленного экологического ущерба, в том числе, промплощадка Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Донской сообщил, что вопросы реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал" будут обсуждаться во время поездки президента РФ Владимира Путина в Бурятию. "Тема ФЦП "Байкал" будет ключевой, и те недоработки, которые мы сегодня фиксируем, будут подняты на уровень президента. Я уверен, будут выводы, а результаты сами за себя говорят. Деньги есть, ресурсы есть, но почему-то все стоит на месте", - заявил министр.

По его словам, реализация программы по охране озера проходит на фоне плохого межведомственного взаимодействия, в результате юридических недоработок многие объекты, включенные в программу, не могут быть профинансированы, что не дает приступить к началу работ. "В числе этих объектов и очистные сооружения на правобережной стороне города Улан-Удэ", - говорится в сообщении.

В субботу в Улан-Удэ проходит заседание межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал под председательством министра природных ресурсов и экологии России. Комиссия рассматривает вопросы, касающиеся экологической безопасности на Байкальской природной территории (БПТ) и озере Байкал.