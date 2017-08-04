Путин выпустил в озеро молодь байкальского омуля

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во время посещения Байкальского государственного природного биосферного заповедника принял участие в церемонии выпуска молоди байкальского омуля в озеро.

Контейнер с около 50 тысячами штук мальков был установлен на небольшом деревянном пирсе возле визит-центра заповедника. Президенту рассказали о работах на Байкале и показали мальков в открытой емкости рядом с контейнером. Глава государства сначала выпустил несколько мальков в озеро с помощью сачка, а затем остальную рыбу - потянув за специальный рычаг на крышке контейнера.

Руководитель проекта, помогая президенту выпустить мальков, заметил, что главное - не замочить обувь. Путин в ответ заметил, что с ботинками "как-нибудь разберемся". В это время один из журналистов обратил внимание главы государства на оператора, снимающего происходящее, стоя по пояс в воде в специальных непромокаемых штанах. Президент на это в шутку предложил журналисту тоже встать в воду и оттуда вести запись в блокнот в белых перчатках.

Выпуск мальков регулярно проводится компанией "Рыбозавод Байкал" совместно с Байкальским филиалом "Главрыбвод" в рамках государственно-частного партнерства для восстановления и поддержания биоразнообразия ихтиофауны Байкала. Молодь омуля была выращена в садках методом индустриального рыбоводства, отличающегося большей эффективностью, чем традиционное выращивание мальков в озерах и рыбопитомниках.

После этого Путин посетил визит-центра "Байкал заповедный".

Байкальский государственный природный биосферный заповедник занимает центральный участок горного хребта Хамар-Дабан, протянувшегося вдоль южного побережья Байкала. Северная граница заповедника проходит почти вплотную к берегу озера, по остальным направлениям границами заповедной территории являются в основном долины нескольких рек. Общая площадь заповедника составляет более 167,8 тыс. га, а протяженность границ - около 200 км. По периметру заповедник охватывает замкнутое кольцо охранной зоны площадью почти 35 тыс. га. На территориях Байкальского заповедника и федеральных заказников "Алтачейского" и "Кабанского" насчитывается 360 видов позвоночных животных, из которых 49 являются редкими для Бурятии, а 18 занесены в Красную книгу России. Из представленных здесь 1279 видов высших растений 76 включены в Красную книгу Бурятии и 20 - в Красную книгу России.