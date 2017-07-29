Спасены восемь моряков с перевернувшегося у берегов Крыма сухогруза

По данным спасателей, судьба еще одного члена экипажа с судна Anda пока неизвестна

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Восемь членов экипажа перевернувшегося у берегов Крымского полуострова сухогруза Anda спасены, судьба еще одного моряка пока неизвестна, сообщили "Интерфаксу" в субботу в Морском спасательно-координационном центре Севастополь.

"Подняли троих, потом еще пятерых", - сказал сотрудник центра.

По его информации, трое находились в шлюпке, остальных сняли со спасательного плота.

В экстренных службах Крыма сказали "Интерфаксу": "Есть данные о восьми спасенных. Ждем, когда судно с ними прибудет в порт".

Шторм мешает проведению операции МЧС по спасению экипажа судна Anda, которое потерпело бедствие в 34 км от берегов Севастополя в нейтральных водах Черного моря в субботу утром.

Тяжелые суда, проходящие мимо, просят подойти к месту происшествия и оказать помощь членам экипажа.