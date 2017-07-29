Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз затонул

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сухогруз Anda, подававший сигнал SOS у берегов Крыма в субботу утром, полностью ушел под воду, сообщил "Интерфаксу" сотрудник севастопольского управления МЧС.

"Нам передали информацию, что сухогруз затонул", - сказал собеседник агентства.

Сухогруз под флагом Того перевернулся в шторм в нейтральных водах Черного моря в 34 километрах от берега Севастополя. Экипаж сухогруза состоял из трех граждан Индии и шести граждан Сирии.

Как сообщили "Интерфаксу" в Морском спасательно-координационном центре Севастополь, спасены восемь членов экипажа сухогруза из девяти, судьба еще одного моряка пока неизвестна. "Подняли троих, потом еще пятерых", - сказал сотрудник центра.

Спасенных моряков направят либо в Севастополь, либо в Турцию, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах. "Решается, куда будет ближе и целесообразнее отправлять спасенных - в больницы Севастополя или все-таки в Турцию. Пока этот вопрос остается открытым", - сказал собеседник агентства.

Моряков подняли на борт судна Minoan Grace, которое шло в Турцию.