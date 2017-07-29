"Карнавал на воде" в Геленджике перенесен на день из-за непогоды

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Геленджике (Краснодарский край) из-за угрозы формирования смерчей, ливней и шквалистого ветра перенесен "Карнавал на воде", посвященный празднованию Дня ВМФ России, сообщила пресс-служба администрации города.

"Праздник, запланированный на 29 июля, переносится на 30 июля. Он начнется в 11:00 по Москве воскресенья на центральной площади курорта", - говорится в сообщении.

На данный момент на территории всего муниципалитета введен режим повышенной готовности. В городе ожидаются сильные дожди, гроза, град со шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках, на море есть опасность формирования смерчей.

В случае ухудшения погодных условий и выпадения осадков горожанам и отдыхающим рекомендовано заблаговременно покинуть береговую черту, подвальные помещения, низменные участки местности.

В акватории Геленджикской бухты 29 июля планировался "Карнавал на воде", посвященный Дню ВМФ. Карнавальное шествие будет разделено на девять флотилий, каждая из которых будет представлена 2-4 кораблями. В дневную программу праздника включено выступление десантников и парад катеров береговой охраны Черноморского флота, состоится парусная регата.