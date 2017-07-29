В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве по мотивам кровной мести

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Ингушетии задержали подозреваемого в совершении убийства 44-летнего жителя Назрани, сообщили "Интерфаксу" в силовых структурах региона.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы задержали 32-летнего жителя Назрани, которого подозревают в убийстве Тимура Шанхоева. Он склонен к явке с повинной и сейчас дает признательные показания", - сказал сотрудник силовых структур.

По его словам, задержанный является сыном женщины, погибшей от рук бандитов в 2001 году. "Эти обстоятельства позволяют правоохранителям предполагать, что преступление совершено именно по мотивам кровной мести", - добавил собеседник агентства.

По данным следствия, 27 июля на пересечении улиц Картоева и Чеченская в Назрани неизвестный выстрелил в 44-летнего местного жителя. Тот скончался от полученного ранения. На месте происшествия следователи обнаружили и изъяли две гильзы и пулю калибра 9 мм. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Личность подозреваемого была установлена сразу.

Как сообщил ранее источник в силовых структурах, житель Насыр-Кортского округа ранее судимый Шанхоев был обстрелян неизвестными в своей машине. По предварительным данным, стрелявшие скрылись с места притупления на автомобиле ВАЗ-21099 серебристого цвета. Источник не исключил, что мотивом нападения могла стать кровная месть родственников женщины, погибшей в 2001 году.