Власти Ингушетии отговорили от кровной мести два враждовавших рода

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Благодаря усилиям духовенства и республиканских властей в Малгобекском районе Ингушетии примирились два тейпа (рода) "кровников", конфликтовавших на протяжении более восьми лет, сообщил агентству "Интерфакс" сотрудник пресс-службы главы региона в субботу.

"В 2009 году в результате конфликта на бытовой почве погибло пять человек с обеих сторон, семеро были ранены. Работа по примирению враждующих сторон велась давно, но была активизирована в последние месяцы. Примирение " кровников " состоялось в селе Нижние Ачалуки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в церемонии принимали участие глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, власти Малгобекского района, богословы, а также около 300 представителей конфликтовавших тейпов.

"Людям надо разъяснять о воздаянии, которое их ждет за прощение обидчика ради Всевышнего Аллаха. Нельзя допустить того, чтобы кровная месть переходила из поколения в поколение. Старейшины должны постоянно встречаться с представителями конфликтующих сторон, вести миротворческую деятельность и призывать их к примирению", - заявил Евкуров.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, примирительная комиссия при главе республики была создана в 2009 году, за это время ей удалось выявить и примирить несколько сотен враждующих семей. Только в прошлом году благодаря усилиям старейшин от кровной вражды отказались 16 семей.