ГИБДД разработает мобильное приложение для регистрации ДТП

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Зарегистрировать дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в ближайшее время будет возможно при помощи мобильного приложения, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

"Сегодня разрабатываются программные продукты, которые позволят при помощи смартфона и программ зафиксировать происшествие, отправить в страховую компанию и получить все выплаты", - сказал М.Черников в субботу.

Он также отметил, что Госавтоинспекция совместно со страховыми компаниями разрабатывает алгоритм, который позволит исключить мошенничество при оформлении ДТП по "Европротоколу".