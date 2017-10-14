МФЦ начали заменять утраченные водительские права

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Граждане России смогут за 15 дней заменить водительские права в случае их утраты, а также оформить международные удостоверения через многофункциональные центры, соответствующий приказ МВД РФ вступает в силу 14 октября.

"Внесены изменения (...) обеспечивающие возможность приема документов и выдачи оформленных подразделениями Госавтоинспекции российских национальных водительских удостоверений при их замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг", - говорилось в сообщении, размещенном ранее на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД).

При этом установлен максимальный срок предоставления государственной услуги, который составляет не более 15 рабочих дней с учетом времени передачи изготовленных подразделением Госавтоинспекции водительских удостоверений в многофункциональный центр, отмечают в ГИБДД.

Также в административном регламенте по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним уточнен вопрос выдачи дубликата паспорта транспортных средств. "При прекращении регистрации транспортного средства в случаях, связанных с утратой, хищением, окончанием срока регистрации транспортного средства, и ряда других оснований дубликат паспорта транспортного средства взамен утраченного будет выдаваться только при наличии соответствующего волеизъявления владельца транспортного средств", - отмечают в ГИБДД.

Кроме того, приказом уточнен перечень оснований для приостановления предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. "Так, услуга будет приостановлена в случае отсутствия сведений, подтверждающих выдачу представленных документов, не достижения заявителем установленного возраста, а также несоблюдения заявителем, ранее лишенным права управления транспортными средствами, условий возврата водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Изменен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения для получения прав мотоциклистами.

"Например, упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке (первый вариант в связи с большим участком, необходимым для его выполнения, длиной 80 метров помещается не на всех площадках)", - говорится в сообщении.

"Решен вопрос о проведении экзамена на площадке в зимних условиях - при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, при этом проведение экзамена будет возможно при обработке поверхности площадки противогололедными средствами", - отмечают в ГИБДД.

"Скорректированы основания для прекращения экзамена на площадке и выставлении отрицательной оценки. Так, оценка "не сдал" выставляется в случае падения с мотоцикла. Как отметили в Госавтоинспекции, реализация принятого приказа будет способствовать улучшению качества и доступности предоставляемых государственных услуг по линии службы", - говорится в сообщении.

Также положениями административных регламентов установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей, направленные на обеспечение доступности и комфортного нахождения для людей с ограниченными физическими возможностями при получении государственных услуг.

"Так, места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, в помещении, где предоставляется государственная услуга, будет оказана необходимая помощь", - отмечают в ГИБДД.