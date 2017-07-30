Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Саратовом

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием пассажирского автобуса произошла рано утром в воскресенье в Саратовском районе Саратовской области; в результате одни человек погиб, семь получили травмы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь регионального ГУ МВД Дмитрий Рассказов.

"ДТП произошло в воскресенье в 4:05 по московскому времени на Вольском тракте в районе Елшанского кладбища, где частный автобус, в котором находилось 36 пассажиров, влобовую столкнулся с автомобилем ВАЗ", - сообщил Рассказов. По его словам, в результате столкновения автобус перевернулся.

По предварительной информации, погиб водитель легкового автомобиля, за медицинской помощью обратилось семеро пассажиров автобуса, которые получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии находятся несколько карет скорой помощи, работают представители оперативных служб региона. Подробности происшествия выясняются, отметил представитель ГУ МВД.