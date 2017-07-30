В ДТП под Саратовом пострадали более 10 человек

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В результате автоаварии с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Саратовской области пострадали 11 человек, сообщили "Интерфаксу" в региональном центре медицины катастроф.

"Все пострадавшие - пассажиры автобуса, их состояние определяют медики, которые в данный момент работают на месте происшествия", - сказал представитель центра.

Ранее со ссылкой на представителя ГУ МВД по Саратовской области сообщалось, что результате лобового столкновения автобуса и легкового автомобиля в Саратовском районе один человек погиб, семеро получили травмы. По данным ГУ МВД, всего в автобусе находись 36 пассажиров.