Путин подписал закон о запрете анонимайзеров

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам, так называемые анонимайзеров. Документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон направлен на противодействие использованию на территории страны информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к интернет-сайтам, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Владельцам анонимайзеров запрещается предоставлять возможность использования на территории РФ принадлежащих им информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов для получения доступа к запрещенным в РФ информационным ресурсам.

В случае неисполнения владельцем анонимайзера обязанностей, предусмотренных законом, Роскомнадзор принимает решение об ограничении доступа к принадлежащим такому владельцу программно-аппаратным средствам доступа к запрещенным информационным ресурсам.

В целях противодействия использованию на территории РФ анонимайзеров Роскомнадзор создает федеральный государственный реестр информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории страны.

Этот закон также отменяет реестр блогеров, как утративший актуальность. В частности, отменяется принятая в 2014 году поправка к закону "Об организаторах распространения информации", которая требовала регистрации блогеров.

Закон был принят Госдумой 21 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля.