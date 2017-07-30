В результате пожара в СИЗО Владивостока погибли четверо подследственных

Пожар начался в бытовой комнате и вызвал сильное задымление

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сильное задымление в результате возгорания, по предварительным данным, стало причиной гибели четырех заключенных в следственном изоляторе во Владивостоке, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник. По его словам, пожар случился в бытовой комнате.

"Возгорание стало причиной сильного задымления, из-за чего выше этажом погибли четыре человека. Это люди, ранее заключенные под стражу", - сообщил источник агентства.

Он добавил, что в настоящее время пожар ликвидирован. На месте работают оперативники.

Позднее информацию о пожаре и гибели людей официально подтвердили в ГУФСИН по Приморскому краю. "В результате сильного задымления погибли четыре человека из числа осужденных", - сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что пожар произошел в воскресенье вечером, в 21:50 (14:50 по Москве) в хозяйственных помещениях краевой больницы ГУФСИН.

По факту произошедшего назначена служебная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Телефон "горячей линии" для родственников осужденных - 8 (423) 232-33-76.