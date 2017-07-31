Пожар в СИЗО во Владивостоке возник из-за возгорания проводки

В результате погибли четверо заключенных, находившихся в больничной палате

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, пожар в больнице ГУФСИН во Владивостоке, в котором погибли четыре осужденных, произошел из-за возгорания электропроводки, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник прокурора Приморья Елена Телегина.

"Предварительная причина пожара - возгорание электрической проводки на первом этаже складского помещения. Известно, что все погибшие находились в одной палате на четвертом этаже, процесс задымления усилился в результате того, что один из пациентов открыл входную дверь палаты", - отметила она.

Телегина добавила, что начата проверка по факту гибели людей. "Прокуратура даст оценку деятельности должностных лиц крайбольницы ГУФСИН, ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности", - уточнила представитель прокуратуры.

По ее словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники МЧС, прокуратуры, следственного органа. Ход проверки контролируется прокурором края.

В свою очередь старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская сообщила агентству, что в с связи со случившемся начата доследственная проверка.

Как сообщалось, пожар в больнице ГУФСИН во Владивостоке произошел в минувшее воскресенье. Очаг находился в хозяйственном блоке. Возгорание вызвало сильное задымление, в результате чего выше этажом погибли четверо осужденных.